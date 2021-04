Kritiek op Natio-aanvoerder Ryan Donk bij Galatasaray vanwege seksfeesten

Ryan Donk, aanvoerder van de nationale voetbalselectie van Suriname en speler van Galatasaray in Turkije ligt onder vuur bij zijn club. Clubpresident Mustafa Cengiz heeft in een vergadering met overige bestuurders zijn misnoegen geuit over de seksfeesten die de centrumverdediger mede zou organiseren.

Volgens Cengiz hebben de activiteiten van Donk buiten het veld een negatieve invloed op de prestaties van Galatasaray. De Turkse grootmacht staat momenteel op de derde plaats in de Süper Lig, met een achterstand van acht punten op koploper Besiktas.

“We zijn de seksfeesten van Donk helemaal zat”, zou Cengiz gezegd hebben volgens de Turkse krant Milliyet. “De spelers trainen niet goed. Ze hebben ’s avonds feestjes en moeten dan ’s morgens weer trainen. Dan kunnen ze geen prestatie meer leveren, omdat ze hun energie al ergens anders aan hebben verspild. Ze zijn te veel bezig met plezier maken.”