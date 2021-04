135 lockdown-overtreders afgelopen weekend overgebracht naar Politie Academie

Afgelopen weekend zijn in Suriname 135 lockdown-overtreders overgebracht naar de grote hal op het terrein van de Politie Academie. De politie werd bijgestaan door leden van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en het Nationaal Leger meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De overgebrachte overtreders waren personen die zich zonder valide reden op de openbare weg bevonden. Onder de 135 lockdown-overtreders bevonden zich 37 vrouwen alsook 2 militairen, die werden overgedragen aan de Militaire Politie. 6 overtreders, onder wie drie vrouwen, zijn vreselijk tekeer gegaan tegen de ambtenaren.

Op de Coesewijnebrug werden de Nederlander Dwayne M. en Arcinio N., beiden 31 jaar oud aangehouden. Op Dwayne werd er na een ingesteld onderzoek twee busjes lachgas aangetroffen en in beslag genomen. Naderhand bleken de busjes leeg te zijn. Zijn metgezel Arcinio had ongeveer 40 gram marihuana en een digitale weegschaal bij zich. Zowel de drug en de digitale weegschaal werden in beslag genomen.

Volgens verklaring van Arcinio had hij de drug bij een Braziliaanse man in het binnenland gekocht, alwaar hij te werk gesteld is. Beide mannen werden aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Dwayne na verhoor heengezonden, terwijl Arcinio in het belang van het onderzoek in verzekering is gesteld.

Van tien overtreders die niet in het bezit zijn van een rijbewijs, werden hun voertuigen weggesleept naar een plaats van berging. Deze tien personen kregen de lockdown boete opgelegd en de boete voor het rijden van een auto zonder rijbewijs meldt de Surinaamse politie.