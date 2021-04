Vanavond persconferentie over verscherpte COVID-19 maatregelen

- Advertisement -

De Surinaamse overheid belegt vanavond opnieuw een persconferentie over de COVID-19 maatregelen in Suriname. Het gaat om een persconferentie via Zoom, op zaterdag 10 april om 18.00 uur.

Tijdens deze persconferentie zal duidelijkheid gegeven worden over de verscherpte maatregelen. Bij de persconferentie zitten aan: de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, dr. Vreden en dr. Krishnadath.

De verscherpte maatregelen werden vrijdagavond bekend gemaakt. In eerste instantie werd gesproken van een total lockdown dit en volgend weekend. Dit nadat het ministeriƫle Cluster Team overleg gehad met de Covid Commissie van De Nationale Assemblee, waarbij informatie is verstrekt door het Outbreak Management Team.

De voorstellen tot aanscherping van de Covid-19 maatregelen en de discussies in de DNA zijn daarna besproken met de president. Uiteindelijk is besloten deze verscherpte maatregelen voor de periode 10 tot en met 23 april af te kondigen en de total lockdown dit weekend te schrappen.

Hierbij is rekening gehouden met reeds geplande activiteiten dit weekend en ook de tijd welke het bedrijfsleven nodig heeft om aanpassingen in hun bedrijfsvoering te maken.

De regering zal de ontwikkelingen blijven volgen en tussentijdse monitoring zal uitvoeren en op basis van de bevindingen eventuele aanpassingen maken in het regime van de maatregelen.