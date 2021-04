Twee weekenden total lockdown in Suriname

Dit weekend en het komende weekend gaat er weer een total lockdown in Suriname gelden. Dat heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zojuist medegedeeld. De lockdown gaat dit weekend op zaterdag om 18.00 in en eindigt op maandag 12 april om 5.00 uur. Volgende week is dat op vrijdag 16 april om 20.00 uur tot maandag 19 april om 5.00 uur.

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft in een verklaring vrijdagmiddag gesteld dat Suriname de derde golf van de pandemie ingaat. Het reproductiecijfer dat twee weken geleden nog 0,69 was, staat vrijdag op 2,61.

Door de aanwezigheid van alle drie zorgwekkende varianten (Manaus, Britse en Zuid-Afrikaanse) is het volgens de autoriteiten nu nog belangrijker dat personen worden gevaccineerd.