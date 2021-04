Onderscheiding voor vertrekkende procureur-generaal

De Surinaamse procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft op 12 april 2021 zijn laatste werkdag vanwege zijn pensionering. Baidjnath Panday, die vanaf 1988 werkt voor het openbaar ministerie in Suriname, werd vrijdag gedecoreerd in de klasse van front officier in de Ere-Orde van de Palm.

“In uw loopbaan heeft u het niet eenvoudig gehad, maar als hoogste baas van de opsporing en vervolging ging u altijd recht door zee. U heeft hiermee bijgedragen om de rechtsstaat staande te houden. U heeft gewerkt aan de versterking van de rechtsstaat en de rechtshandhaving”, zo prees president Santokhi de pg.

“In de laatste jaren van uw loopbaan hebt u de hoogste functie vervuld binnen het openbaar ministerie. U heeft hiermee bijgedragen om de rechtstaat in stand te houden. U heeft een aantal high profile, uitgebreide en gekwalificeerde strafzaken voorbereid en ter vervolgd voorgelegd aan de rechter. U heeft hiermee vertrouwen gegeven aan de rechtshandhaving in Suriname” aldus de president.

De president schoof tijdens zijn toespraak niet onder stoelen en banken dat hij bewondering heeft voor de werkwijze van de pg. Het staatshoofd zegt dat zijn kracht licht in de kalmte die hij uitstraalde en zijn geloof in de schepper. Hij heeft op nationaal niveau een bijdrage geleverd. Ook bij het indammen van de internationale grensoverschrijdende criminaliteit.

De president heeft een beroep gedaan op de vertrekkende pg om zijn opgedane kennis en wijsheid nog beschikbaar te stellen aan de Surinaamse samenleving.

De decoratie heeft zich voltrokken in het presidentieel paleis, tijdens een afscheidsbijeenkomst voor de pg.