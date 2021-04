Echtpaar in Nickerie overleden na samen innemen verdelgingsmiddel

Een echtpaar in Nickerie heeft dinsdag een verdelgingsmiddel ingenomen en is als gevolg daarvan overleden in het ziekenhuis. De 49-jarige man is de volgende dag overleden en zijn 36-jarige vrouw is vrijdag bezweken. Naar verluidt had het echtpaar privéproblemen, die maar niet opgelost werden.

Enkele dagen voor de wanhoopsdaad zouden ze bezoek van de verhuurder van hun woning hebben gehad. Beweerd wordt dat de verhuurder toen aan het echtpaar meedeelde dat zij de woning binnen 24 uur moesten ontruimen, omdat de eigenaar die nodig heeft.

Zeer waarschijnlijk leek de situatie uitzichtloos voor de twee en besloten zij een verdelgingsmiddel in te nemen. Het echtpaar wordt zondag 13 april gecremeerd.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)