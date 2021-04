Jonge vrouw aangehouden voor twee woninginbraken

De politie heeft een 25-jarige vrouw zaterdag aangehouden voor betrokkenheid bij twee woninginbraken in Paramaribo. Zij heeft een auto gehuurd die ingezet is bij beide inbraken.

De vrouw ontkent dat zij iets afweet van de woninginbraken. Volgens haar huurde zij de wagen voor een ander die niet in het bezit is van een rijbewijs. Zij kon de politie niet eens vertellen waar de gehuurde wagen is. Frappant was echter dat na haar aanhouding de auto onbeheerd werd aangetroffen. Het is niet bekend wie de wagen heeft achtergelaten.

Bij de inbraken in de woningen werd in beeld gebracht dat de dieven zich verplaatsten in een auto. De politie kwam erachter dat het voertuig van een autoverhuurbedrijf is. De jonge vrouw had het gehuurd waardoor zij in beeld werd gebracht. Zij geeft echter niet aan voor wie zij de auto heeft gehuurd. Zij wil geen andere informatie over de persoon geven aan de politie.

De politie heeft haar na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.