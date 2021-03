Donk en Stutgard verliezen kort geding over opheffen mondkapjes verplichting

Het kort geding over de schorsing dan wel opheffing van de mond/neuskappen verplichting, dat de Surinamers Karel Donk en Ricky Stutgard (foto) op maandag 8 maart bij het kantongerecht in Suriname aanhangig hadden gemaakt, is niet in hun voordeel geƫindigd.

De twee waren naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat er overweldigend wetenschappelijk bewijs zou zijn voor het feit dat mondkapjes medisch niet effectief zijn en dat ze zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. Desondanks wordt het dragen van mondkapjes verplicht door de staat, zeggen ze.

De rechter, mr. A.C. Johanns, heeft woensdag 24 maart vonnis gewezen in dit kort geding en heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd. Op de zitting waren de eisers Donk en Stutgard aanwezig. De Staat was vertegenwoordigd door de advocaten C. Lachman en M. Babulall.

De rechter gaf aan dat de staat op basis van advies van onder andere de WHO en het outbreak management team, wel aannemelijk heeft gemaakt dat mondkapjes werken. Verder geeft de rechter toe dat mondkapjes schadelijk zijn, maar dat de schade niet zo groot is en er adviezen gegeven worden hoe de schade te beperken.