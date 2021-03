Kortgeding tegen staat Suriname om mondkapjes plicht

Op maandag 8 maart 2021 hebben de Surinamers Karel Donk en Ricky Stutgard (foto) bij het kantongerecht in Suriname, unit Kortgeding het verzoekschrift ingediend ter schorsing dan wel opheffing van de mond/neuskappen verplichting.

De twee zijn naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat er overweldigend wetenschappelijk bewijs zou zijn voor het feit dat mondkapjes medisch niet effectief zijn en dat ze zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. Desondanks wordt het dragen van mondkapjes verplicht door de Staat, zeggen ze.

“Hiermee maakt de Staat niet alleen een grove inbreuk op uw fundamentele rechten, met name het recht op leven, het recht van eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op uw fysieke integriteit, maar dwingt de Staat u om schade toe te brengen aan uw gezondheid. Hier moet nu een einde aan komen” luidt de boodschap van microbioloog/voedseltechnoloog Stutgard en software engineer/fotograaf Donk.

Ze hebben ook een speciale website opgezet waarop het verzoekschrift, welk op 8 maart 2021 is ingediend, is geplaatst. In dat verzoekschrift staan zaken zoals:

“Waarom zijn mondkapjes medisch niet effectief? Op welke manieren zijn mondkapjes schadelijk voor uw gezondheid? Waarom wordt deze maatregel met geweld doorgedrukt ondanks dat het SARS-CoV-2 virus niet gevaarlijker is dan andere virussen in de omloop?

Al deze vragen en meer komen aan de orde in het verzoekschrift dat te downloaden is via deze link.