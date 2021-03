VIDEO: Suriname wint historische wedstrijd tegen Cayman Islands met 3-0

Het nationaal elftal van Suriname heeft zojuist de historische kwalificatie wedstrijd tegen de Cayman Islands overtuigend gewonnen met 3-0.

Historisch omdat het woensdagavond 24 maart 2021 na jaren van lang wachten en formeel geregel met over en weer veel papieren en documenten, eindelijk zover was dat Nederlandse profs van Surinaamse afkomst voor het eerst voor Natio mochten uitkomen.

In het Frank Essed Stadion scoorden Pinas (ADO Den Haag), Donk (Galatasaray) en Gleofilo Vlijter (Beitar Jeruzalem) voor Suriname.

Het is de start van misschien wel een droomreis voor het Surinaamse elftal. Suriname zit in een poule van vijf en alleen de nummer één gaat naar de volgende ronde. De volgende wedstrijd is zaterdag tegen Aruba in Florida (VS).

Voor de mensen die de wedstrijd gemist hebben is deze hier terug te kijken: