Zanger Shahied Wagid Hosain (59) overleden na ziekbed

In zijn woonplaats Den Haag is de bekende Surinaams-Nederlandse zanger Mohamed Shahied Wagid Hosain vanmorgen op 59-jarige leeftijd overleden. De in Suriname geboren zanger had vorige maand bekend gemaakt dat hij ongeneeslijk ziek was en niet lang meer te leven had.

Als dank voor zijn zangtalent waarmee hij generaties liet genieten van onder andere muziek van de Indiase zanger Mohammed Rafi, heeft hij twee weken terug nog een speciale decoratie en oorkonde ontvangen van de Surinaamse overheid (foto).

Zijn romantische zwoele stem was onnavolgbaar en op de tonen van zijn grootste klassieker ‘Oh my love’ uit de jaren 80 hebben veel bruidsparen hun openingsdans verricht en zijn vele nieuwe liefdes op de dansvloer geboren: