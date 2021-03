Vrouw ontvoerd door groep mannen waaronder ex-vriend

In Suriname is een jonge vrouw zaterdag tegen haar wil meegenomen door een groep mannen. Dit gebeurde in de avond toen zij liep aan de Corantijnstraat.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat een van de mannen de ex-vriend O.S. van de vrouw S.M. is. Hij was samen met nog 3 mannen, die gewapend waren met houwers.

Nadat ze de vrouw meenamen verlieten de daders de plek in een wit gelakte Toyota Carina oud model. De politie werd ingeschakeld en stelde meteen een onderzoek in.

Niet lang daarna werd de vrouw vrijlaten door haar ontvoerders. Op aangeven van het slachtoffer is de ex-vriend inmiddels aangehouden.