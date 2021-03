VIDEO: Boomstammen loader in brand gevlogen en geëxplodeerd

Op het terrein van een houtzagerij in Suriname, is zaterdagmiddag een boomstammen loader in brand gevlogen en geëxplodeerd. Dit gebeurde omstreeks 14.00u aan de Martin Luther Kingweg.

Op het moment dat het werktuig in brand vloog werden boomstammen verplaatst. Een van de arbeiders ontdekte de vlammen in de machinekamer, waarna hij direct de operator van de loader waarschuwde.

Deze sprong er snel uit en samen renden ze naar de werkplaats om blussers te halen, zodat de brand geblust kon worden. Vanwege de intense hitte en de enorme rookontwikkeling lukte het hen echter niet, om dichtbij de loader te komen.

Dat laatste was maar goed ook, want kort daarna volgde er een epxplosie bij het werktuig. De inmiddels ingeschakelde Surinaamse brandweer kwam van post Onverdacht naar de houtzagerij en kon alleen nablussingswerkzaamheden verrichten.

Niemand raakte gewond. Een filmpje van de brand en explosie is hier te zien: