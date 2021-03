Aantal COVID-19 besmettingen Suriname stabiel laag

In Suriname zijn zaterdag weer 6 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd, na 168 keer testen. Dat blijkt zaterdagavond 20 maart uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In de afgelopen 24 uur zijn ook 11 personen genezen verklaard. In de ziekenhuizen liggen er momenteel 16 personen, in de ICU 3. Uit de cijfers blijkt verder dat er 16 besmette personen in isolatie zijn.

Vergeleken met andere landen doet Suriname het momenteel heel goed. In Nederland bijvoorbeeld werden er zaterdagmorgen 7.668 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En op Curaçao werden zaterdag 1.000 actieve besmettingen geregistreerd.

In buurland Brazilië gaat het heel slecht. Vrijdag waren er 90.000 nieuwe gevallen en bijna dagelijks worden er in Brazilië nieuwe sterfterecords gebroken; vrijdag waren er 2.815 doden.