Met bierfles mishandelde moeder sprak 40-jarige dochter aan op losbandig leven

De moeder die afgelopen weekend met een bierfles op het hoofd werd geslagen door haar 40-jarige dochter, had de dochter aangesproken op het losbandig leven dat ze leidt. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het politioneel onderzoek wees uit dat er op zaterdag 13 maart een ernstige woordenwisseling ontstond tussen moeder en dochter, nadat de verdachte V. door haar moeder werd aangesproken over het losbandig leven dat ze leidt. Dit viel niet in goede aarde bij V., waardoor zij een bierfles pakte en deze stuk sloeg op het achterhoofd van haar moeder.

De 60-jarige vrouw viel hierdoor op de vloer, waarna de dochter bij die gelegenheid een stuk van de kapotte bierfles opraapte en deze tegen de hals van haar moeder hield. Het gelukte de moeder zich in veiligheid te brengen door naar binnen te kruipen, waarna zij de politie van Latour inschakelde.

De wetsdienaren die gauw ter plaatse waren, hielden de dochter aan voor mishandeling. Zij gaf toe het strafbaar feit te hebben gepleegd, omdat zij de situatie al beu is. De kapotte bierfles is eveneens in beslag genomen.

De verdachte V. is na gepleegde overleg met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.