‘Suriname kan op steun China rekenen om duurzame ontwikkeling te bereiken’

Al langer dan 45 jaar is er een samenwerking tussen Suriname en China op sociaal, economisch, cultureel en politiek gebied. In dit kader hebben de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, en de Chinese ambassadeur Liu Quan op 17 maart een ontmoeting gehad op het ministerie.

In de afgelopen periode zijn er verschillende projecten uitgevoerd waarvan de bekendste de infrastructurele projecten zijn. Binnen de huidige samenwerking zijn er enkele projectvoorstellen besproken die verder afgestemd moeten worden. De voorstellen liggen voornamelijk in de agrarische sector, de traditionele geneeskunde en in de huisvesting.

Ook zijn er enkele schenkingen beschikbaar gesteld aan Suriname die nog ingevuld zullen worden. De trainingen die regelmatig door China worden aangeboden zijn landelijk goed benut, ook door ambtenaren van het Ministerie van Financiën en Planning.

De Chinese ambassadeur is geïnformeerd over de huidige financieel-economische situatie in Suriname, de relatie met IMF en overige internationale partners en de grote uitdagingen die hiermee gepaard gaan. De ambassadeur gaf aan dat vele landen nu moeilijke economische tijden meemaken en dat de Covid-19 pandemie daar ook toe heeft bijgedragen. Zowel de minister als de ambassadeur was van mening dat de enige oplossing is om de eigen ontwikkeling zo snel mogelijk op gang te brengen.

De ambassadeur benadrukte dat Suriname op de ondersteuning van China kan rekenen om duurzame ontwikkeling te bereiken. De minister en de ambassadeur zullen binnenkort een vervolgbespreking hebben om nader op deze ondersteuning van de Volksrepubliek China in te gaan.