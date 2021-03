Bestuurder die 5-jarige doodreed is daarna doorgereden

De bestuurder van een pick-up, die donderdagmiddag een 5-jarig jongetje doodreed op de rijweg naar Atjoni, is na het verkeersongeval doorgereden. Deze 44-jarige bestuurder H.S. meldde zich kort daarna wel aan en wel bij het politiebureau van Brownsweg.

Bij het ongeluk kwam de 5-jarige Servanio Linga ter plekke om het leven. De kleuter rende op bovengenoemde weg ter hoogte van Kamp 2000, vanachter een schoolbus de weg over. Op dat moment werd hij aangereden door de pick-up, die vanuit de tegenovergestelde richting kwam.

De pick-up bestuurder reed zoals gezegd daarna door. Zijn rijbewijs is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in beslag genomen hangende het onderzoek.