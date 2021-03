4 nieuwe COVID-19 besmettingen; BOG start ook met vaccinatiecampagne

In Suriname zijn er de afgelopen 24 uur weer 4 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd, na in totaal 53 keer testen. Dat blijkt maandagavond 15 maart uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers (onder) blijkt verder dat er 8 personen in de ziekenhuizen zijn en 4 in de ICU.

Maandag 15 maart is het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) ook gestart met haar eigen COVID-19 vaccinatiecampagne. Het streven is erop gericht om ongeveer 500 personen per dag te vaccineren. Er wordt in het bijzonder gemikt op gepensioneerden van bedrijven, bewoners van bejaardentehuizen en senioren met onderliggende aandoeningen.

BOG-directeur Radjesh Ori sprak bij de kick-off op maandag 15 maart 2021 van een bijzondere dag.