Grote zoektocht naar suïcidale politieman die bos inrende

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn vanmiddag naar de Bomaweg in Suriname getrokken, nadat bekend werd dat een collega suïcidaal gedrag vertoonde. Het gaat om de agent S.S. die voorlopig in vrijheid is gesteld in een zedenzaak.

De man heeft vanmiddag gepoogd zelfmoord te plegen door een hoeveelheid tabletten in te nemen. Vervolgens rende de politieagent een aangrenzend bos achter zijn woning aan de Bomaweg in.

Vijf prowagens waaronder Surveillance Midden, RBT midden en Santodorp zijn ter plaatse voor onderzoek. De agenten en familieleden zijn momenteel het bos ingegaan om naar de agent te zoeken.