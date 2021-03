Vliegende Brigade zal illegale doorvoerhandel en smokkel halt toeroepen

Hoewel producten uit de doorvoerhandel niet op de lokale markt terecht mogen komen, is dat voor 75% wel het geval. De Vliegende Brigade Prijscontrole die reeds enkele dagen actief is, wil deze vorm van handel en smokkel over de grenzen een halt toeroepen.

Pertab Goerdayal, die namens het Kabinet van de President leidinggeeft aan deze brigade merkt op dat de doorvoerhandel bijdraagt aan de illegale handel in producten. Het gaat voornamelijk om sigaretten en alcohol. Hij is van mening dat de instituten en organen die dit moeten controleren, slabakken. “Het wordt tijd om deze organen en instituten aan te spreken. Ze moeten hun werk doen. We gaan dit soort dingen niet meer tolereren.”

De coördinator merkt ook geen prijsverlaging op producten die invoerrechten-vrij Suriname binnenkomen. Verder heeft hij ook zijn bedenkingen over het inkoopbeleid van parastatale bedrijven. “Bij aanschaf van materiaal en materieel vindt er overfacturering plaats. Er is geen controle daarop. Er worden andere belangen gediend.” Braziliaanse schoeners zouden vice versa smokkelwaar vervoeren en ook in Nickerie en Albina vindt illegale handel plaats. Goerdayal heeft de informatie dat boten vanuit Albina naar Brazilië vetrekken. Ook hier vraagt hij zich af waar de controle blijft.

De Vliegende Brigade zal in eerste instantie de prijzen voor basis- en strategische goederen in de winkels controleren. Daarnaast zal worden nagegaan of winkeliers zich houden aan de vergunningsvoorwaarden. Tegelijkertijd wordt ook de kwaliteit van de producten gecontroleerd, “omdat heel veel producten van inferieure kwaliteit zijn en aan verval toe.” Goerdayal geeft aan dat elke winklier zich moet houden aan de richtprijzen aangegeven door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Hij benadrukt dat prijsopdrijving een economisch delict is.

De Vliegende Brigade Prijscontrole heeft na haar installatie op 23 februari een werktraject uitgezet met de verantwoordelijke instituten. Op 25 en 26 februari zijn winkels in Paramaribo aangedaan en 27 februari volgde het district Nickerie. Afgelopen dinsdag zijn deze drie operaties geëvalueerd, gevolgd door een werkbespreking met de districtscommissarissen van Paramaribo, Wanica, Commewijne en Saramacca. Met hen is een traject uitgezet voor twee weken.

Dit traject is woensdag gestart in Paramaribo. De brigade gaat de hele keten van handel aandoen, te starten met de verkoper vervolgens de distributeur en importeur. Zij zal ook het inkoopbeleid in het buitenland natrekken. Goerdayal merkt in deze op, dat producten te duur worden ingevoerd. Daarnaast zal ook het vergunningenbeleid onder de loep worden genomen, dit om te voorkomen dat slechts een instantie de monopolie voert over een bepaald artikel.