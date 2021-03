Restaurant in Munder gesloten vanwege onhygiënische toestanden

Bestuursambtenaren van het ressort Munder hebben wederom een restaurant gesloten vanwege onhygiënische toestanden en het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden.

Bij controle door de bestuursambtenaren van Suriname is gebleken dat de hygiëne in en rondom de keuken zeer slecht is, waardoor terstond overgegaan moest worden tot sluiting van de zaak.

De ondernemer heeft de ruimte om alle misstanden in orde te maken. Indien bij hercontrole blijkt dat alle ongeregeldheden zijn aangepakt, zal hij in de gelegenheid gesteld worden om de zaak weer open te stellen voor het publiek.