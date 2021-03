Beladen truck raakt van de weg en eindigt op z’n zij in goot

Deze beladen DAF-truck van de firma Vabi, is zojuist van de weg geraakt en op z’n zij in een goot langs de weg terecht gekomen. Het voertuig reed over de Sir Winston Churchillweg toen het mis ging.

Het voertuig vervoerde betonnen platen en reed over de Sir Winston Churchillweg richting de Dageraadweg. Ter hoogte van de Poeljhunweg, pandnummer 105, zou de truck van de weg zijn ‘gegleden’.

Het voertuig kwam op z’n zij in een goot langs de weg terecht. Er raakte niemand gewond. Het bergen wordt nog een hele klus.