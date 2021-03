Training ‘Basisvaardigheden Ondernemerschap’ van EZ succesvol afgesloten

Zestien personen in Suriname hebben met succes de driedaagse training ‘Basisvaardigheden Ondernemerschap’ op zaterdag 27 februari 2021 met succes afgerond. Deze training van het Surinaamse ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is in samenwerking met Bureau Eenheid georganiseerd.

Enkele van de deelnemers hebben zelfs een onderneming en willen graag overgaan tot uitbreiding. Zij vonden deze training daarom raadzaam en ook heel interessant.

Eén van de participanten gaf desgevraagd aan, dat het aspect van het financieel plan enorm belangrijk voor haar was. Dankzij de training kan zij nu met haar onderneming starten. Haar boodschap voor de overige participanten is, dat ze de kennis en vaardigheden niet moeten laten liggen.

Directeur Soulamy Laurens van Bureau Eenheid gaf aan, dat zij altijd open zal staan voor vragen en de nodige begeleiding. Als blijk van deelname mochten de participanten een certificaat in ontvangst nemen.