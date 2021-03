IAMGOLD houdt presentatie voor president Santokhi

De goud multinational IAMGOLD in Suriname heeft gisteren een presentatie gehouden voor de Surinaamse president Santokhi. Tijdens de presentatie op 2 maart 2021 is er gesproken over de bedrijfsvoering, het fonds dat het bedrijf heeft opgezet ten behoeve van gemeenschapsontwikkeling, belastingafdrachten, veiligheidsissues, royalties, uitdagingen, alsook COVID-19. Dit zegt Sharmila Jadnanansing, Country Director bij IAMGOLD.

Het bedrijf heeft recentelijk een overeenkomst getekend met de overheid in het kader van het waarborgen van de veiligheid in de gebieden waar de maatschappij opereert. De bedrijfsleider zegt dat haar organisatie er alles aan doet om voorzieningen te treffen om de strijd tegen COVID-19 aan te gaan. Het bedrijf is momenteel COVID vrij. De directeur zegt verder dat haar onderneming het vaccinatieprogramma van de overheid ondersteunt.

Het bedrijf maakt zich klaar om steeds meer projecten ten behoeve van de gemeenschapsontwikkeling te ondersteunen of uit te voeren. De directeur doelt hiermee op projecten in het kader van water- en elektriciteitsvoorziening, maar ook ten behoeve van sport en cultuur, capaciteitsversterking en projecten die inkomsten genereren voor de gemeenschappen.