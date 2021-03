Zevende aanhouding in zaak 166 kilo yami op haven

De politie heeft een zevende aanhouding verricht in de zaak van de onderschepte 166 kilo yami op de Jules Sedney Haven in Suriname. Het gaat om Gregory C. die in verzekering is gesteld.

De man die op de Surinaamse haven werkt, ontkent schuldig te zijn. Volgens hem had hij in de nacht van 25 op 26 januari nachtdienst. Hij weet niets af over de drugs. Gregory C. heeft advocaat Maureen Nibte in de arm genomen.

Eerder zijn reeds zes personen in deze zaak aangehouden. De Narcotica Brigade had op 26 januari kort na het onderscheppen van 166 kilo yami marihuana op de Jules Sedney Haven vier personen gearresteerd. Nadien zijn nog twee personen aangehouden.

De drugs waren in vier tassen verstopt in een truck en zijn in beslag genomen. Het onderzoek van de politie in Suriname duurt voort.