Ex-president Bouterse dinsdag gehoord als getuige in zaak Ramsamooj

De Surinaamse ex-president Desi Bouterse wordt dinsdag gehoord als getuige in de zaak tegen de Trinidadaanse politiek analist Derek Ramsamooj. Dat heeft NDP woordvoerder Panka bevestigd tegenover Starnieuws.

De Trinidadiaan werd in oktober 2020 gearresteerd omdat hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, vervalsing, fraude en het handelen in strijd met de Anti-Corruptiewet. Hij werd aangehouden in het kader van de vermeende fraude bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).

Volgens Trinidadaanse media zou Ramsamooj een adviseur van de NDP zijn en was hij het brein achter verkiezingen in het afgelopen decennium. Hij zou in het jaar 2017 bijna USD 100.000 in rekening hebben gebracht aan de SPSB, voor de kosten van surveys en applicaties ten behoeve van de toenmalige NDP regering schreef Dagblad De West.

Starnieuws meldt dat het gaat om de tweede oproep aan Bouterse, die heeft bevestigd aanwezig te zijn en bereid te zijn te allen tijde mee te willen werken.