VIDEO: ‘Bigi Boy’ noemt wedstrijd zijn slechtste prestatie ooit

Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft kort na de wedstrijd afgelopen nacht onderstaand filmpje opgenomen voor fans, familie en vrienden. De 32-jarige Surinaamse UFC-vechter geeft aan dat de wedstrijd tegen de 30-jarige Fransman Cyril Gane niet ging zoals hij gewild had. “Het was mijn slechtste prestatie ooit” zegt Rozenstruik.

Hij incasseerde tijdens de wedstrijd maar liefst 128 klappen van Gane, die er zelf maar 49 van Bigi Boy hoefde te incasseren. Na 25 minuten vechten koos de jury Gane als winnaar. Dat was een unanieme beslissing: 50-45, 50-45, 50-45.

In zijn eerste statement zei Rozenstruik dat hij terug naar huis gaat en keihard gaat trainen voor zijn volgende wedstrijd. Wanneer die wedstrijd is, is niet duidelijk en kan lang duren. Een zege op Gane had hem namelijk naar plek drie gebracht op de ‘uitdagerslijst’. Nu duurt het voor de vechter die uitkomt voor Suriname nóg langer eer hij op kan voor een titelgevecht.

Bigi Boy slot af door zijn respect te tonen aan winnaar Gane. Hij noemde de Fransman, die voor de wedstrijd torenhoog favoriet was bij de wedkantoren, een fenomenale vechter.

Het filmpje: