‘Bigi Boy’ komt vanavond voor Suriname uit op UFC in Las Vegas

De Surinaamse MMA-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik komt vanavond in Amerika voor Suriname uit tegen de 30-jarige Fransman Ciryl Gane. Dit hoofdgevecht vindt plaats op zaterdag 27 februari tijdens UFC Fight Night 186 vanuit UFC APEX in Las Vegas.

In eerste instantie zouden Rozenstruik en Gane pas op 13 maart tegen elkaar vechten. Nadat het hoofdgevecht van 27 februari tussen Dominick Reyes en Jiri Prochazka kwam weg te vallen, besloot de UFC dit op te vangen met Rozenstruik vs Gane.

Rozenstruik is van plan alles uit zijn tweede UFC-hoofdevenement te halen door opnieuw een spectaculaire overwinning veilig te stellen. Bigi Boy, een van de meest erkende aanvallers in de zwaargewichtdivisie, heeft op één na al zijn overwinningen afgemaakt door knock-out, inclusief voormalig UFC-kampioen Andrei Arlovski en Junior Dos Santos. Hij heeft ook het record voor de op een na snelste KO in de zwaargewichtgeschiedenis van de UFC, toen hij Allen Crowder in slechts negen seconden versloeg. Hij probeert nu een indrukwekkende finish veilig te stellen en de eerste persoon te worden die Gane verslaat.

Gane is al snel de topper in de zwaargewichtdivisie geworden na zijn debuut slechts anderhalf jaar geleden. Deze ongeslagen kickbokser en Muay Thai-jager, toonde zijn veelzijdige vaardigheden toen hij zijn eerste twee UFC-tegenstanders versloeg. Onlangs leverde hij een prestatie op hoog niveau tegen voormalig UFC-zwaargewichtkampioen Junior Dos Santos, door knock-out te winnen in de tweede ronde. Gane is nu van plan om ongeslagen te blijven in MMA en zichzelf te verklaren als de volgende kanshebber voor de riem.

De hoofdwedstrijden starten vanaf 20.00u lokale tijd (ET). In Suriname worden de wedstrijden zaterdag vanaf 21.00u (Surinaamse tijd) live in Suriname uitgezonden via ATV kanaal 12.2. In Nederland zijn ze zaterdagavond live te zien via kijk.nl.