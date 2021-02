Gouddelver na ruzie op concessie door collega neergeschoten met jachtgeweer

De Surinaamse politie heeft de 38-jarige gouddelver P.N. aangehouden, nadat hij op maandag 22 februari op een collega schoot met een jachtgeweer. De man is door medewerkers van een politie detachement te Stoelmanseiland aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De wetsdienaren van dit politie detachement kregen op 22 februari een melding van een schietincident. Toen de politie ter plaatse arriveerde, bleek het te gaan om de verdachte P.N. die met een jachtgeweer op een collega van hem had geschoten. De collega tevens het slachtoffer werd niet aangetroffen.

Onderzoek wees uit dat P.N. al geruime tijd ruzie had met een groepje mannen, met wie hij op dezelfde goudconcessie werkte, maar hun personalia bij hem onbekend is. Ondanks hij volgens zijn verklaring toestemming had om aldaar werkzaamheden te verrichten, mocht P.N. van de mannen niet in het gebied werken.

Op die bewuste dag liep het uit de hand, waardoor de mannen in een schermutseling raakten en P.N. een snijverwonding opliep aan zijn linkeroog. Op een gegeven moment kreeg hij de kans om naar het jachtgeweer te grijpen en schoot op één van de mannen uit de groep met wie hij had gevochten.

Het slachtoffer liep een schotverwonding op in zijn dijbeen en is vermoedelijk voor medische hulp naar Frans-Guyana vertrokken.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is P.N. in verzekering gesteld. Het jachtgeweer dat hij illegaal in zijn bezit had is hangende het onderzoek in beslag genomen meldt de politie.