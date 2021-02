De bestuurster van deze personenauto heeft zojuist een schutting aan de Sohawanweg kapotgereden. De vrouw raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

De vrouw reed over de Sohawanweg, komende uit de richting van de Boerbuiten en gaande richting Charlesburg. Ter hoogte van pand nummer 19 verloor zij door nog onbekende redenen de macht over het stuur en reed de schutting kapot.

Een filmpje van de schade ter plekke: