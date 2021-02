Rover valt met bromfiets tijdens overval en rent weg

Met een bromfiets rijden over straat en iemand beroven is zondagmiddag aan de Tourtonnelaan verkeerd afgelopen voor een rover. Hij wilde een tas van een winkelier die over de straat liep wegrukken, maar kwam daarbij te vallen en rende zonder de bromfiets weg.

Het is de rover niet gelukt om de tas buit te maken. De rover had ook een tas bij zich die hij liet vallen tijdens de mislukte beroving.

Een andere man, vermoedelijk een kompaan van de crimineel, kwam op de plaats en raapte de tas op. Hij verliet daarbij de plaats.

De sterke arm in Suriname heeft de blauwe bromfiets in beslag genomen. Het onderzoek is nog gaande.