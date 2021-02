61-jarige reparateur steelt drie boten van klanten

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag de 61-jarige S.R. (61) aangehouden, een reparateur van boten die ervan verdacht wordt drie boten van klanten te hebben verduisterd. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van drie aangevers brachten zij op verschillenden tijdstippen in de maand december 2020 hun boten ter reparatie voor S.R. Toen zij hun vaartuigen niet terugkregen, stapten zij naar de politie voor het doen van afgifte.

De verdachte S.R. wist al die tijd uit handen van de politie te blijven, totdat hij op 23 februari door de politie van Recherche Oost werd aangehouden. Bij de voorgeleiding ontkende hij het feit te hebben gepleegd en legde tegenstrijdige verklaringen af.



Volgens zeggen van de verdachte heeft hij de boot van S.D. wel gerepareerd, maar dat die klant nooit is geweest om het vaartuig op te halen. Hij liet de boot dan achter in de kreek die langs zijn woning loopt, maar dat deze op een gegeven moment was verdwenen.

Verder gaf hij aan dat hij van D.J. slechts materialen heeft ontvangen, maar nooit een boot. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.R. in verzekering gesteld. De boten zijn nog niet terecht meldt de politie.