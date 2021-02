Automobilist knalt tegen auto op inrit en eindigt op z’n kop in goot

Deze grijze auto is vanmiddag na een verkeersongeval in Suriname op z’n kop in een goot langs de weg terecht gekomen. De twee inzittenden zijn met verschillende verwondingen met twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Het witte voertuig stond op een inrit, toen het ongeval rond 17.00u aan de Verlengde Frederikshoopweg gebeurde. De bestuurster stond op het punt om uit te rijden en zag hoe het grijze voertuig in haar richting kwam.

De veroorzaker ramde eerst de beschoeiing, vervolgens het wit gelakte voertuig en belandde daarna met de auto op zijn kop in de goot langs de weg. De bestuurster van het wit gelakte voertuig bleef daarbij ongedeerd.

Het vermoeden bestaat dat de veroorzaker met zeer hoge snelheid reed en de controle over het stuur verloor. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.