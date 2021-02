Dementerende bejaarde veroorzaakt brand in woning met aansteker

Een bejaarde man, die vermoedelijk dementeert, was zaterdag bezig met een aansteker in een hoogbouwpand aan de Stanley Snoweg te Pontbuiten. Dit had als gevolg dat een matras in vlammen vloog. Het matras en het bed hebben brandschade overgehouden.

Verder hadden de muur en de vloer van een kamer schroeischade. De bejaarde was in een kamer op de benedenverdieping met de aansteker bezig.

Toen manschappen van het Korps Brandweer Suriname ter plaatse kwamen, hoefde zij geen bluswerk te verrichten, omdat het vuur reeds was geblust.

Het huis is aangesloten op het elektriciteitsnet, maar is niet verzekerd. Er wonen acht personen in het huis.