Seedorf: ‘donkere trainers krijgen geen kans’

Oud-voetballer en trainer Clarence Seedorf heeft afgelopen weekend in een Italiaanse krant gezegd dat hij vanwege zijn donkere huidskleur geen aanbiedingen krijgt om trainer te worden bij een club.

“Er zijn geen gelijke kansen voor coaches. De cijfers spreken voor zich; nergens zie je donkergekleurde mensen in de hoogste posities in het voetbal” zou de in Suriname geboren oud-international gezegd hebben in Gazzetta dello Sport.

Seedorf zegt volgens het AD dat hij tevergeefs op aanbiedingen heeft gewacht vanuit Italië, waar hij grote successen vierde als voetballer en in 2014 ongeveer vijf maanden trainer was van AC Milan.

Ook vanuit Nederland kreeg hij geen telefoontjes.