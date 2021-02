Alyssa van Ommeren (16) door naar volgende ronde Voice of Holland

Afgelopen vrijdag overleefde Alyssa van Ommeren de knock-out ronde van het populaire programma ‘The Voice of Holland’. De getalenteerde 16-jarige van Surinaamse afkomst is nu door naar de volgende ronde.

In de blind auditions draaide alleen Ali B. voor Alyssa haar geweldige vertolking van Best Part van zangeres H.E.R., maar toen Anouk hoorde dat Alyssa pas 16 was, had ze spijt als haren op haar hoofd.

Daarna begon het avontuur pas echt. De gebruikelijke ’battle’ werd dit jaar vooraf gegaan aan een keiharde ‘pre-battle’ die Alyssa glansrijk overleefde met ‘If the world was ending’ van JP Sax. Ook de echte battle met dezelfde ballad werd overtuigend door dit talent gewonnen.

En toen stond ze ineens in de knock-out ronde van de Voice of Holland. Het programma dat mede door de lock-down en de avondklok betere kijkcijfers haalt dan ooit, is natuurlijk een droompodium voor deze jonge zangeres. Afgelopen vrijdag stond de VWO-studente opnieuw op het strijdtoneel en ook nu weer met een miljoenen publiek voor de tv. Daar zong ze een weergaloze versie van het uit 1938 stammende ‘Somewhere over the rainbow’.

De originele zangeres, Judy Garland zou vast trots geweest zijn op Alyssa. En met dit gevoelige optreden, dat zelfs bij Ali B betraande ogen veroorzaakte, is ze door naar de volgende ronde samen met haar andere teamgenoot, KLM-stewardess Nienke Fitters.

Alyssa is van Surinaamse afkomst, zij heeft een Surinaams-Nederlandse moeder en haar vader is Roy van Ommeren, bekend van Suripop uit Suriname, waar hij het lied ‘Albina’ vertolkte.

Op vrijdag 5 maart is de eerste live show om 20.00 uur.