Aanrijding door bestuurders zonder rijbewijs; auto’s in beslag genomen

De politie in Suriname heeft deze twee auto’s in beslag genomen, nadat ze afgelopen zaterdagavond betrokken waren bij een aanrijding en in een goot langs de weg terecht kwamen. Het vermoeden bestaat dat ze bestuurd werden door personen zonder rijbewijs.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Corusburg- en de Dankbaarheidweg vlakbij politiebureau Santodorp. Een snelle Toyota Mark X reed over de voorrangsweg, toen de blauwe Ractis het stopbord negeerde.

Het gevolg was een flinke botsing waarbij beide voertuigen beschadigd raakten. Toen de politie ter plaatse kwam, trof zij geen bestuurders of anderen met een geldig rijbewijs aan en besloot de voertuigen af te voeren.