Overheid: ‘Een bankrekening voor iedereen in Suriname’

Naar aanleiding van klachten uit de samenleving, heeft minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing de afgelopen week gesprekken gevoerd met leden van de Surinaamse bankiersverlening, de vaste Commissie van Financiën in de Nationale Assemblee (DNA) en de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven.

Tijdens dit virtueel overleg zijn mogelijkheden besproken om het financiële verkeer zo gauw mogelijk te normaliseren en ernaar te werken dat iedereen over een bankrekening kan beschikken. 70 procent van de volwassenbevolking heeft al een bankrekening. Tijdens het overleg was iedereen het erover eens dat ook de overige 30 procent aangesloten moet worden.

Er zijn voorstellen gedaan hoe de dorpen in het binnenland en de goudsector op het bankwezen aangesloten kunnen worden, zodat iedere burger deel is van een gezond Surinaams financieel systeem: financial inclusion. Banken, DNA en regering hebben hierin een rol te vervullen. Internetbankieren kan een grote hulp zijn om verafgelegen gebieden erbij te betrekken.

Maar de ervaring is dat er veel meer hulp en begeleiding nodig is, voordat cliënten zelfverzekerd kunnen bankieren op de moderne manier. Daar moet meer in geïnvesteerd worden.

De maatregelen moeten goed voorbereid worden, want banken zijn gebonden aan stringente regels, ter bescherming van hun cliënten en de samenleving. Zo staan ze onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname en vallen onder de regels van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Dat betekent bijvoorbeeld dat de bank elke klant moet kennen en moet weten waar zijn geld vandaan komt, voordat er zaken met hem gedaan worden of er een bankrekening geopend kan worden. Criminele of illegale activiteiten zullen nooit gefaciliteerd worden.

Maar de banken willen wel zoveel als mogelijk mensen in de informele sector helpen aan een bankrekening. Een schoonmaakster, iemand met een kostgrondje in het binnenland; voor hun moet het makkelijker worden om een rekening te openen.

Tijdens het overleg is er ook gesproken over de beperkingen die er zijn bij opname van cash Amerikaanse dollars. Ook hier zal aan worden gewerkt, echter zal dit een langzaam proces zijn, zeggen de banken. We moeten eerst zeker zijn van de aanvoer van cash dollars. De banken moedigen iedereen aan om zoveel als mogelijk giraal geldzaken te doen; zeker voor bedrijven kan dat 2 tot 5 procent kostenbesparing opleveren.

De leden van vaste Commissie voor Financiën van DNA die deelnamen aan dit overleg, vroegen ook dringend de aandacht van de banken voor klantvriendelijkheid, zeker in deze moeilijke COVID-19 tijd, en naar de kosten die gepaard gaan met het bankieren.

De banken juichen het overleg met superkorte lijnen tussen hen, de regering en DNA toe. Het is de eerste keer dat zij op deze wijze in dialoog zijn gegaan met beleidsmakers. Vóór eind van de maand is er een vervolggesprek gepland. Dan worden ook de Belastingdienst en de Centrale Bank van Suriname betrokken bij dit overleg tot herstel en verbetering van het financieel verkeer voor de gewone man en vrouw.