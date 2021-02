Cubaan steelt spullen uit supermarkt waar hij werkt

De politie in Suriname heeft maandag een Cubaan in verzekering gesteld, die melkpoeder, speelgoed en andere spullen heeft gestolen uit een supermarkt waar hij werkzaam was.

De man werkte in de winkel op de kruising van de Gravenberchstraat en Kernkampweg en heeft de door hem gestolen spullen aan anderen verkocht. De strafbare handelingen zijn op camerabeelden vastgelegd.

De Cubaan werkte ongeveer vijf maanden in de winkel. Het vermoeden bestaat dat hij al die maanden spullen heeft gestolen. De winkelier deed aangifte tegen de man, waarna hij gisteren na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is aangehouden door de politie.

De verdachte heeft bij de wetsdienaren bekend schuldig te zijn.