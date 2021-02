75-jarige twee jaar niet gebaad; uit erbarmelijke situatie gehaald

Stichting 1 voor 12 heeft de 75-jarige seniore burger Kasan Moenandie uit zijn benarde situatie gehaald. De seniore burger woonde alleen in een bouwvallig onderkomen zonder stroom en water aan de Meursweg in het district Para. Hij werd dagelijks door zijn buurvrouw voorzien van een bordje eten. Door tussenkomst van 1 voor 12 is de seniorenburger opgevangen in het Para Relax Club in Suriname.

De 75-jarige is slecht ter been en is bijkans twee jaar niet gebaad. Pogingen van zijn buren om hem te baden zijn niet gelukt. In het huis zijn er eerder ook twee wurgslangen aangetroffen. “Ik heb geen woorden. Ik kan me niet voorstellen dat dit nog kan gebeuren. Ik wil niet veel praten, maar gelijk helpen”, aldus Marijke Lont, oprichter van Para Relax Club. Zij kwam zich persoonlijk oriënteren op het adres van Moenandie.

De directeur van de Surinaamse Stichting 1 voor 12, Louis Vismale heeft alles in het werk gesteld om de seniorenburger uit de mensonterende situatie te halen. Vismale die zelf geen vader meer heeft, heeft dit gedaan omdat hij zijn vader nooit in zo een situatie zou willen zien. Hij heeft de kosten voor de eerste week van Moenandie op zich genomen. 1 voor 12 zal samen uit verkregen donaties van de samenleving maandelijks een bijdrage leveren voor de zorg van de seniorenburger.

Volgens Lont bedragen de kosten ongeveer SRD 4.500 per maand, omdat Moenandie ondervoed is en medische begeleiding nodig heeft. Ook zal zijn voeding voor nu aangepast zijn. Vismale heeft gezorgd voor twee blikken ‘Complan’. Hij doet een beroep op de samenleving om te helpen bij de verzorging. Dit kan via de stichting of rechtstreeks bij Para Relax Club.

Lont doet een beroep op de regering om het tehuis niet in de steek te laten, gelet op het werk dat zij verricht in de samenleving. De seniorensoos vraagt al een tijdje hulp voor de aanschaf van een rolstoelbus. Ook steun om de inwoners te verzorgen is welkom. Lont geeft aan dat niet alle inwoners of familie van inwoners in staat zijn voor de kosten op te draaien.

Zo is er ook een brief gericht naar de burgermoeder van Para, Marlene Joden om te helpen met de broden. Para Relax Club is een soos voor seniorenburgers van het district met als doel het bevorderen van de gezelligheid bij deze groep Paranen.