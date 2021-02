Na jaren weer Nederlandse ambassadeur in Suriname

Zojuist heeft de nieuwe ambassadeur van Nederland in Suriname, de heer Henk van der Zwan, op het presidentieel paleis zijn geloofsbrieven aangeboden aan de president van de Republiek Suriname, Chan Santokhi.

“Het is mij een genoegen om de ambassadeur een vruchtbare en effectieve ambtstermijn toe te wensen, als de hoogste vertegenwoordiger van Nederland in Suriname” aldus de Surinaamse president.

Het is voor het eerst in jaren dat een Nederlandse ambassadeur welkom is in Suriname. In 2017 werd de toestemming voor de komst van de nieuwe ambassadeur Anne van Leeuwen ingetrokken. Dat gebeurde onder de toenmalige president Desi Bouterse.