Ontbossing ter uitbreiding begraafplaats te Voorburg

Op maandag 8 februari vond de ontbossing plaats ter uitbreiding van de begraafplaats te Voorburg in Suriname die bekend staat als ‘WAKE UP AND LIVE’.

Districtscommissaris (dc) Mohamedsafiek Radjab van Commewijne werd door een goedhartige burger en ondernemer, Denny Sodirijo, benaderd om toestemming te verlenen voor het inzetten van een graafmachine om de werkzaamheden te verrichten.

De dc verleende toestemming en was persoonlijk aanwezig bij de aanvang van het werk. Een burger heeft middels foto’s de situatie van de begraafplaats onder zijn aandacht gebracht.

Er zijn afspraken gemaakt om een beheerstructuur te installeren, waarin vertegenwoordigers van alle religieuze organisatie van het gebied zitting zullen nemen.