Autobestuurder ernstig mishandeld na ruzie over keren in inrit

Vier jongemannen, Randy T (16), Revilio S (16), Evani M (30) en Ivan P (33), hebben een autobestuurder getrapt en geslagen na een ruzie omtrent het keren van zijn auto in een inrit in het dorp Columbia in Saramacca. Zij hebben hem ook met een vork verwond.

Het slachtoffer liep verwondingen aan het hoofd, de armen en de benen op. De autobestuurder was met zijn auto in het dorp en wilde keren in een inrit. Enkele jongens hielden hem tegen dat te doen. Het slachtoffer reed verder en keerde terug.

De autobestuurder kwam Randy onderweg tegen. Er zou toen een woordenwisseling zijn geweest maar omstanders haalden hen uit elkaar. Randy belde zijn drie kompanen op die erbij kwamen. Zij sloegen de autobestuurder.

De politie heeft de vier verdachten zondag aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.