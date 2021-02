LVV-minister voert overleg met bond Cevihas

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op maandag 8 februari de voorzitter van de vakcentrale C-47, de Robby Berenstein ontvangen samen met de vakbondsleiders van Cevihas, Dayanand Dwarka en de voorzitter van de Bumble Bee Werknemersbond (SAIL) Roy Haverkamp.

Tijdens dit gesprek is van gedachten gewisseld over de problemen welke zijn ontstaan bij SAIL en Cevihas ten aanzien van aanlanding van Red Snapper door de Venezuelaanse boten. In een zeer constructieve sfeer hebben partijen lijnen uitgezet om te komen tot een definitieve oplossing voor zowel SAIL als Cevihas, waarbij er geen negatieve effecten zullen zijn voor beide bedrijven in Suriname.

Met het gesprek zal de rust moeten terugkeren bij Cevihas. Vorig week diende de bond van Cevihas een petitie in bij de LVV-minister waarin ze hun onrust over genomen besluiten vanuit het ministerie kenbaar maakten.

Partijen hopen deze week reeds tot oplossingen te komen, meldt LVV.