Clark Accord ‘Sori yu talenti’ schrijfwedstrijd

Een verhaal schrijven doe je op de eerste plaats voor jezelf, omdat je iets hebt te vertellen. Daarom stelt Clark Accord Foundation, jonge schrijvers tussen 15 en 30 jaar in de gelegenheid om te schrijven, hun verhaal met anderen te delen en ook nog een geldbedrag in de wacht te slepen.

Deze stichting houdt zich bezig met de legacy van de schrijver, die in 1999 zijn debuut maakte met de succesroman, De koningin van Paramaribo. Inmiddels zijn hiervan al 120.000 exemplaren over de toonbank gegaan en de 31ste druk van dit boek is in de maak.

Clark Accord zou op 6 maart 60 jaar oud worden, we gedenken zijn tiende sterfdag op 11 mei en het is bovendien het eerste lustrum van de Sori yu talenti schrijfwedstrijd. Debutanten worden in de gelegenheid gesteld om een grammatical goed en spannend verhaal (proza, fictie, non-fictie drama, of sci-fiction) van 3000 woorden te schrijven. De keuze van het thema is vrij.

De verhalen mogen tot 15 april via mail clarkaccord.pr@gmail.com verzonden worden. De uitslag wordt op 11 mei bekend gemaakt en het is bindend. De winnaars van de drie beste verhalen krijgen respectievelijk, SRD. 5.000, SRD. 2.500 en SRD. 1.500. Verder een boekenpakket, een certificaat plus coaching.

De deelnemers wiens manuscript voor de eerste ronde zijn goedgekeurd, krijgen een schrijfworkshop van Jerry Dewnarain, Neerlandicus en redactielid van de literaire pagina van De Ware Tijd. Daarna kunnen zij hun verhaal bijwerken en opnieuw indienen.

In 2012 won Jetty Amat de eerste prijs met het boek Het geheim van de Ston oso. In 2014 Kevin Coulor met het verhaal Verboden liefde en in 2015 Julio Amatjasir met Het dagboek dat haar leven redde. In 2016 en 2017 waren er te weinig goede inzendingen waardoor de wedstrijd niet doorging. De overige jaren kampte de organisatie met ziekte van bestuursleden en een overlijdensgeval.