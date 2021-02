Ook aandacht voor ‘Interreligieuze Harmonieweek’ in Suriname

De Algemene Vergadering van de Verenigde Staten besloot in oktober 2010 om de eerste week van februari uit te roepen tot de Wereld Interreligieuze Harmonie Week. Tijdens deze week draait het om wederzijds begrip en de interreligieuze dialoog, de twee pijlers voor de wereldvrede. Ook in Suriname is er deze week aandacht hiervoor.

Veel wereldconflicten ontstaan door verschil in geloofsovertuiging. Om dit te voorkomen heeft de Venigde Naties (VN) in 2010 Wereld Interreligieuze Harmonieweek uitgeroepen om middels het propageren van harmonie (eenheid) tussen alle religies wereldvrede te bewerkstelligen. Lidlanden worden aangespoord om de boodschap van interreligieuze harmonie te laten verspreiden via onder andere de religieuze organisaties en gebedshuizen gedurende de 1e week van februari. Suriname is ook lid van de VN.

Stanley Soeropawiro van de afdeling Religieuze Aangelegenheden (RA) tevens beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, geeft aan dat Suriname een multireligieuze samenleving heeft. “Er komen hier vaak incidenten voor over religieus onbegrip en intolerantie. Deze week kan dus goed gebruik worden om interreligieuze harmonie tussen de belijders van de verschillende religies te bevorderen”.

Het thema is elk jaar hetzelfde, namelijk: het bevorderen van interreligieus harmonie, liefde voor de naaste, liefde voor elkaar, ondanks het verschil in geloofsovertuiging. Volgens Soeropawiro draagt Suriname bij middels het verspreiden van videoboodschappen door verschillende religieuze groepen.

Het ligt in de bedoeling om van 7 vertegenwoordigers van 7 verschillende geloofsovertuigingen, gedurende 7 dagen, één videoboodschap uit te zenden. Dit jaar zullen slechts 6 organisaties meedoen, gezien RA, de Rasta beweging niet heeft kunnen bereiken.

Soeropawiro vindt dat videoboodschappen een makkelijke manier zijn om het groter publiek te bereiken. Deze boodschappen zijn belangrijk om zodoende de belijders en de gehele samenleving te stimuleren liefde en begrip te hebben voor elkaar. Afgelopen zondag 20 januari 2020 werd ook Wereld Religiedag in Suriname herdacht, een van de acriviteiten van RA.