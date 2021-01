Boten weggestuurd omdat bemanning illegaal aan wal komt

De Surinaamse autoriteiten hebben vanmorgen opgetreden tegen enkele Braziliaanse boten, die aanwezig waren op de Suriname rivier. De boten, die waren aangemeerd in de directe omgeving van de Bosje brug, zijn weggestuurd en daarna richting de Atlantische Oceaan gevaren.

De boten zijn een doorn in het oog van de autoriteiten omdat mensen op die boten illegaal aan wal gaan in Suriname. Dat is niet toegestaan; ze moeten eerst langs de immigratiedienst.

Eenmaal aan wal houden ze zich ook niet aan de gezondheidsmaatregelen die momenteel in Suriname van kracht zijn. Dit tot grote ergernis van bijvoorbeeld winkeliers.

Overigens zijn niet alle boten verwijderd door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Boten die toestemming hadden van de MAS mochten blijven.