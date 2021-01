Surinaamse minister van justitie op werkbezoek in Nickerie

De minister van Justitie en Politie in Suriname, Kenneth Amoksi, is momenteel voor een werkbezoek in het district Nickerie. Gisteravond heeft hij op het districtscommissariaat, bijgestaan door burgermoeder Senrita Gobardhan, de lokale pers te woord gestaan.

De bewindsman ging in op het doel van zijn bezoek aan het district en zaken zijn ministerie rakende. Hedenmorgen heeft Amoksi de dienstonderdelen van zijn ministerie in Nickerie bezocht.

Plaatsen zoals de strafinrichting Hazard, het Hoofdbureau van Politie en ook de in aanbouw zijnde Gerechtsgebouw zijn enkele van de locaties welke de Justitie minister zal aandoen.