Het belastingkantoor in Nickerie is vanmorgen per direct gesloten. Dit nadat een persoon, die positief getest is op het gevreesde coronavirus, het kantoor bezocht. Het kantoor werd ook onmiddellijk ontsmet, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

De besmette persoon is niet een medewerker van het belastingkantoor, maar een belastingplichtige meldt een medewerker aan de redactie van Waterkant.Net. Naar verwachting gaat het kantoor later op de dag weer open.

Een filmpje van de ontsmetting: