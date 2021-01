Inbraak in auto kort na inwisselen goud voor US dollars

Een vrouw is onlangs beroofd van een geldbedrag in vreemde valuta en een hoeveelheid goud, bij een inbraak in haar auto. Ze was net goud gaan inwisselen voor US dollars, toen er kort daarna ingebroken werd in haar auto. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Volgens verklaring van de aangeefster ging ze met iemand naar een goudopkoop bedrijf, waar de twee een deel van hun goud inwisselden voor een groot geldbedrag in Amerikaanse dollar. Hierna reed het duo naar haar woning, sloot het voertuig goed af en liep naar binnen.

Toen de twee terugkeerden naar de auto, merkten zij op dat een ruit was stuk geslagen. Uit de tas, die in het voertuig was achtergelaten, is een geldbedrag in vreemde valuta en een hoeveelheid goud weggenomen. Op het politiebureau Geyersvlijt deed ze in de eerste week van december 2020 aangifte van diefstal gepleegd in haar voertuig.

Met behulp van veiliggesteld beeldmateriaal van het Command Center kwam een bekende van de politie en het voertuig waarmee het strafbaar feit is gepleegd, in beeld. Het gaat om de 30-jarige G.G. meldt de Surinaamse politie. Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben hem op zondag 3 januari na uitgewerkte informatie aan de Estrelliastraat aangehouden.

Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een auto inbraak met twee andere mannen en is na zijn aanhouding overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. G.G. ontkent echter zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbaar feit. Hij gaf aan dat hij slechts een rit had gereden voor twee mannen.

Deze twee mannen met wie hij vermoedelijk de auto inbraak heeft gepleegd zijn voortvluchtig. Aan hun aanhouding wordt gewerkt. De buit is nog niet achterhaald. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is G.G. in verzekering gesteld.